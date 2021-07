Macky Sall promulgue la loi portant modification du Code électoral

Le président Macky Sall a promulgué la loi portant modification du Code électoral. Le président de la République était suspendu au recours déposé par l'opposition parlementaire devant le Conseil constitutionnel, le 16 juillet dernier.



Réunis le 22 juillet 2021, deux jours après leur première séance de travail à l'issue de laquelle ils avaient rejeté le premier recours de l'opposition parlementaire concernant la modification du Code pénal et du Code de procédure pénale, le président Papa Oumar Sakho et ses trois collègues ont déclaré les dispositions des articles 1.29 et 130 de la loi n°17/2021 portant Code électoral, adoptées par l'Assemblée nationale le 12 juillet 2021, conformes à la Constitution.



Les Sages de cette juridiction ont débouté l'opposition parlementaire. Aussitôt après le rejet du recours, Macky Sall qui n'avait pas assez de temps, est passé à l'acte.