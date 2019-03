Macky Sall remercie les femmes pour sa réélection et leur promet de…

Il faut plus de considération et de protection pour les femmes dans la société. C’est le vœu du Président Macky Sall qu'il a affirmé lors de la célébration de la journée du 8 mars qui leur est dédiée. En effet, célébrant cette journée, vendredi, en compagnie des femmes de sa coalition, le Président Sall fait savoir que les femmes étaient en grande partie pour quelque chose dans sa réélection le 24 février dernier.



«C’est le lieu de rendre un hommage appuyé à toutes les femmes pour leur rôle capitale dans notre quête d’émergence. J’en sais quelque chose puisque je sais que je sais que ma réélection, je la dois en grande partie aux femmes», affirme-t-il.



Pour les remercier, il indique que des programmes qui leur sont dédiés seront mis en place lors de son prochain mandat qui démarre le 2 avril prochain. «Le mandat qui débute le mois prochain sera consacré aux jeunes et aux femmes et consacrera davantage de droits aux femmes et davantage de protection aux filles et aux femmes contre les violences».



Mais il ne compte pas s’en arrêter-là puisqu’il a soutenu qu’il va accentuer la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles, ainsi que pour leur autonomisation «avec des moyens importants».