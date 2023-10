Macky Sall sur la rentrée scolaire : « l’éducation est une opportunité inestimable… »

Les écoles sénégalaises ouvrent leurs portent ce jeudi 5 octobre. A cette occasion, le président Macky Sall a souhaité une excellente rentrée scolaire aux élèves et enseignants et à tous les acteurs. Il a soutenu que l’éducation est une opportunité inestimables et un outil puissant pour promouvoir le capital humain dont le Sénégal a besoin.



« Je souhaite une excellente rentrée scolaire à nos élèves et enseignants. J’encourage les parents et tous les acteurs pour les efforts inestimables pour l’Éducation et la Formation, piliers indispensables de notre émergence », a posté le chef de l’Etat.