Macky Sall tend la main à Diouf, Wade, et à l'opposition

«Après avoir tourné la page des élections, je tends la main à mes prédécesseurs Abdou Diouf et Abdoulaye Wade afin de discuter sur les grandes questions économiques, sur la démocratie...». Ces propos sont du Président Macky Sall qui s'exprimait après la proclamation des résultats définitifs par le Conseil Constitutionnel.



Face à la presse, Macky Sall qui va entamer son second mandat le 02 avril prochain (jour de sa prestation de serment) a aussi appelé l'opposition sénégalaise à un dialogue «sans condition». Mais, précise-t-il, les termes de ces discussions seront définies après sa prise de fonction.



Macky Sall a été confirmé vainqueur de la Présidentielle du 24 février par le Conseil Constitutionnel avec 58,26% des voix, ce après que la Commission nationale de recensement des votes ait procédé au même exercice vendredi dernier en le déclarant élu au premier tour avec 58,27%.



Macky Sall va ainsi rempiler pour les 05 prochaines années à la tête du Sénégal.