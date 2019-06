Macky Sall va élargir le Comité Cos-Pétro-Gaz aux représentants de la société civile et de l’opposition

Le président de la République Macky Sall a émis l’idée d’élargir le Comité d’Orientation Stratégique du Pétrole et du Gaz (COS-PETRO-GAZ) aux représentants de la société civile et de l’opposition sénégalaise, informe le communiqué du conseil des ministres ce jeudi.



« Le Président de la République rappelé au Gouvernement son attachement prioritaire à la préservation durable, ainsi qu’à l’exploitation optimale et transparente de nos ressources naturelles. A ce titre, il a indiqué l’urgence d’introduire dans le circuit législatif, le projet de loi portant répartition des revenus issus de l’exploitation des ressources pétrolières avec la prise en compte des générations futures », selon la note.



« Dans le même ordre d’idée le Chef de l’Etat a confirmé et rappelé sa décision d’élargir le Comité d’Orientation Stratégique du Pétrole et du Gaz (COS-PETRO-GAZ) aux représentants de la société civile et de l’opposition », lit-on dans le document.