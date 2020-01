Macky révèle qu'Erdogan a accepté de régulariser 1500 Sénégalais sans papiers résidant en Turquie

Le président de la République Macky Sall a fait part de sa satisfaction des relations entre la Turquie et le Sénégal à l’issue d’une conférence de presse conjointe, ce mardi 28 janvier avec le Président Turc Recep Tayyip Erdogan. Ce dernier est en visite au Sénégal pour renforcer la coopération et intensifier les relations économiques qui lient les deux pays. Le chef de l’Etat Macky Sall, s’est aussi prononcé sur la gestion de l’aéroport, avec la Barge Tosyalı Holding impliqué dans le fer et l’acier sénégalais, avant de révéler que le président Turc, a accepté de régulariser 1500 sénégalais établis en Turquie sous le régime de sans papiers. Regardez la vidéo !