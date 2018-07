Macky traque les biens de Cheikh Hadjibou Soumaré

L'ex-Président de la Commission de l'Union économique et monétaire ouest africain (Uemoa) a annoncé sa candidature en grande pompe, il y a moins de deux semaines lors d'un grand rassemblement dans une grande salle de la capitale sénégalaise. Et depuis, les attaques contre sa personnes fusent de partisans du régime de Macky Sall. S'il y a une chose qui est sûre, c'est que sa candidature est très crainte.



Si certains pensent qu'il est le plan B de Me Abdoulaye Wade, d'autres soupçonnent des chefs d'Etat d'être derrière sa candidature. Lui, nie tout en bloc et assure qu'il s'engage à la course à la Présidence de son propre gré. Donc avec avec ses propres moyens financiers et matériels.

Ce mardi, L'Observateur renseigne que le pouvoir en place a lancé la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif) pour fouiller dans le portefeuille de l'ancien Premier ministre de Wade.

Toujours d'après des sources du journal, l'Etat a déterré le dossier concernant la liquidation de l'ex-Banque of crédit and commerce international (Bcci). Une banque qui était dirigé par Soumaré de 1990 à 1994. Lequel a procédé à sa liquidation, non sans indemniser tous les Sénégalais pour une somme globale de 8 milliards Fcfa. Il avait refusé de transférer les fonds à Londres comme le voulaient les administrateurs, tant que les Sénégalais n'étaient pas totalement dédommagés. En fait le banque appartenait au prince d'Abu-Dhabi et surveillée depuis Londres. Plusieurs hommes d'affaires sénégalais avaient bénéficié de crédits de cette institution financière.



Cependant, Hadjimou Soumaré ne partira pas au combat contre le pouvoir les mains vides. L'ex-Pm détient des dossiers secrets concernant plusieurs autorités, dont l'actuel président de la République Macky Sall.