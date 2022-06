Macron, Scholz et Draghi sont arrivés à Irpin, près de Kiev

Macron, Scholz et Draghi en visite à Irpin, dans la banlieue de Kiev

Les trois dirigeants européens se sont à Irpin, une des villes de la banlieue de Kiev devenue symbole des destructions et atrocités commises pendant l'occupation de la région par l'armée russe en mars. Ils ont été rejoints par le président roumain, Klaus Iohannis.



Emmanuel Macron est en route pour Irpin

"On va retrouver le président Zelensky maintenant pour à la fois nous rendre sur un site de guerre où des massacres ont été commis et ensuite pour pouvoir conduire les entretiens qui sont prévus", a précisé le chef de l'État français.



Selon BFM TV, les trois dirigeants devraient se rendre à Irpin, où ont eu lieu des crimes de guerre présumés. Des sirènes d'alerte ont retenti à Kiev pendant leur visite.



Les dirigeants des trois premières puissances économiques de l'Union européenne seront rejoints dans la journée par le président roumain, Klaus Iohannis, pour un entretien avec le président ukrainien Volodimir Zelensky consacré au conflit en cours ainsi qu'à la demande d'adhésion à l'UE déposée par Kyiv. Une conférence de presse est attendue en début d'après-midi.



Arrivée d'Emmanuel Macron, Olaf Scholz et Mario Draghi à Kiev

Le président français, Emmanuel Macron, le chancelier allemand, Olaf Scholz, et le chef du gouvernement italien, Mario Draghi, sont arrivés en train à Kiev, première visite en Ukraine de ces trois dirigeants européens depuis le début de l'invasion russe.



Le déplacement des trois dirigeants survient sur fond de critiques sur leur réaction à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, Kiev leur reprochant d'être trop lents à livrer des armes et de faire passer leur propre prospérité avant la liberté et la sécurité de l'Ukraine.



"On va retrouver le président (Volodymyr, NDLR) Zelensky maintenant pour à la fois nous rendre sur un site de guerre où des massacres ont été commis et ensuite pour pouvoir conduire les entretiens qui sont prévus avec le président Zelensky", a déclaré à la presse Emmanuel Macron à son arrivée à Kiev. "Je pense que c'est un moment important", a ajouté le président français.

Environ 10 000 civils sont encore à Severodonetsk, où les combats font rage

Environ 10 000 civils sont encore présents dans la ville de Severodonetsk, ville-clé du Donbass dont les Russes tentent de s'emparer depuis des semaines, a indiqué Serguiï Gaïdaï, le gouverneur de la région de Lougansk, sur la messagerie Telegram.



"Depuis bientôt quatre mois, ils (les Russes) rêvent de contrôler Severodonetsk où, sur 100 000 habitants, environ 10 000 sont toujours là, sans compter les victimes", a-t-il indiqué.



Selon lui, "l'armée russe perd des centaines de combattants, mais trouve des réserves et continue de détruire Severodonetsk". Mais "nos militaires tiennent la défense", a-t-il affirmé.



Severodonetsk est sous bombardements constants, avec aussi des combats de rue, depuis plusieurs semaines. Les trois ponts qui la reliaient à la ville voisine de Lyssytchansk sont désormais détruits.



Macron, Scholz et Draghi ont pris un train ensemble à destination de Kiev

Le président français Emmanuel Macron, le chancelier allemand, Olaf Scholz, et le chef du gouvernement italien, Mario Draghi, ont pris place ensemble à bord d'un train spécial à destination de Kiev, a indiqué l'Élysée.



Les trois dirigeants ont embarqué à bord de ce train spécial en Pologne et sont attendus jeudi matin dans la capitale ukrainienne, selon la chaîne de télévision allemande ZDF et le quotidien italien La Repubblica, qui publie une photo des trois dirigeants à bord du train.



Emmanuel Macron, Olaf Scholz et Mario Draghi se sont retrouvés "durant la nuit" à Rzeszow, ville du sud-est de la Pologne qui dispose d'un aéroport international, avant de poursuivre leur route en Ukraine en direction de Kiev, précise ZDF.



Le trio doit rencontrer le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, qui réclame le statut de candidat à l'UE pour son pays ainsi qu'une accélération des livraisons d'armes occidentales pour résister à la poussée des Russes.



Macron, Scholz et Draghi attendus à Kiev

L'Élysée n'a pas confirmé le déplacement d'Emmanuel Macron mais plusieurs médias italiens et allemands ont indiqué, de leur côté, que le chancelier allemand, Olaf Scholz, et le chef du gouvernement italien, Mario Draghi, se rendraient dans la capitale ukrainienne jeudi. Ce déplacement serait une première pour les dirigeants des trois principaux pays de l’Union européenne, depuis le début de l’invasion russe de l’Ukraine, le 24 février.



Les trois hommes devraient rencontrer le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, pour évoquer, outre le soutien militaire, la demande de l’Ukraine de rejoindre l’Union européenne. La France, l’Allemagne et l’Italie y sont favorables, mais dans une perspective plus ou moins lointaine.



Deux Américains combattant en Ukraine portés disparus, craintes de capture par Moscou

Des Américains partis se battre comme volontaires auprès des forces ukrainiennes sont portés disparus depuis plusieurs jours et pourraient avoir été capturés par la Russie, ont déclaré, mercredi, des élus et des membres de leurs familles.



Alexander Drueke et Andy Tai Huynh, tous deux originaires de l'État de l'Alabama, prenaient part aux combats au nord de la ville ukrainienne de Kharkiv, d'après ces récits.



"Au début de cette semaine, la mère d'Alexander Drueke, un ancien combattant de l'armée" qui "s'était porté volontaire pour aider l'armée ukrainienne à combattre la Russie, a contacté mes services après avoir perdu contact avec son fils" depuis "plusieurs jours", a rapporté l'élue de l'Alabama à la Chambre des représentants Terri Sewell dans un communiqué.



Son collègue Robert Aderholt a ajouté que la famille d'Andy Tai Huynh, un ancien Marine, n'avait eu aucun contact avec lui depuis le 8 juin, "lorsqu'il se trouvait dans la région de Kharkiv".



La mère d'Alexander Drueke a dit à la chaîne américaine CNN qu'ils étaient "présumés prisonniers de guerre, mais (que) cela n'(avait) pas été confirmé". L'ambassade des États-Unis à Kiev "n'a pas pu vérifier qu'il se trouve avec les Russes, tout ce qu'ils peuvent vérifier, c'est qu'il est porté disparu", a ajouté Bunny Drueke.



"Nous ne voulons pas faire de suppositions sur ce qui a pu se passer à ce stade", a expliqué pour sa part à la chaîne américaine la compagne d'Andy Tai Huynh. "Nous envisageons évidemment plusieurs scénarios, l'un d'eux étant qu'ils aient pu être capturés", a poursuivi Joy Black.