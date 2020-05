Madagascar: le panafricanisme sanitaire de Rajoelina trouve des échos favorables

« Le nouveau Sankara », « courageux et déterminé », « gardant la tête haute », « pourfendeur de l’Occident » : les adjectifs et métaphores dithyrambiques pour qualifier le président malgache ont inondé, hier, les réseaux sociaux, après son interview donnée sur notre radio.



► Lire aussi : Covid-Organics: «Le problème, c'est que ça vient d'Afrique», dit Andry Rajoelina sur RFI



« Lui, au moins, il a eu le courage de dire que comme il n’y a pas d’autres solutions meilleures provenant d’autres pays, il y a le médicament trouvé à Madagascar, dont on va s’en tenir à cette solution-là. »



Pour cet acteur de la société civile malgache comme pour de très nombreux internautes du pays, le président Rajoelina sort grand vainqueur de son intervention. Il a su notamment, disent-ils, défier publiquement l’OMS et pu prouver aux yeux du monde sa volonté de faire fi des mises en garde de cette organisation internationale.



Pour le politologue Toavina Ralambomahay, également élu municipal de l’opposition à la mairie d’Antananarivo, le chef de l’État a joué à l'envi sur une corde sensible : « Il utilise une frustration partagée par la population africaine, dont malgache. Le fait d’avoir été méprisés, sous-estimés pendant pratiquement toute l’histoire de l’humanité, d’avoir été colonisés, c’est comme une revanche. Toutefois, utiliser la fierté nationale et continentale pour donner de la crédibilité au remède tambavy-organics, c’est un argument, mais il vaut mieux hisser le débat sur le terrain scientifique. »



Des arguments écartés jusqu’à présent au profit de constats ou observations énoncés et répétés par le président et son entourage, jusqu’ici invérifiables. Pour Faraniaiana Ramarosaona, activiste de la société civile, le débat est ailleurs.



« On est en train de gaspiller de l’énergie pour cette tisane, alors que des gens dans notre pays sont en train de mourir de faim. Et on ne voit toujours pas arriver le plan de relance socio-économique alors que c’est le plus important. »



Les plus sceptiques, dont certains taxent le chef de l'État malgache de « panafricaniste opportuniste », « complotiste » voire de « dangereux imposteur », eux, attendent avec impatience les résultats des essais cliniques réalisés par l’Union africaine, le Sénégal ou encore l’Afrique du Sud.



Pour rappel, à ce jour, la Grande Île compte officiellement 183 cas d'infections au Covid-19 dont 105 guérisons et aucun mort.