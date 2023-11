Madagascar: les enjeux et attentes autour de l'élection présidentielle

Les Malgaches se déplaceront-ils en masse vers les bureaux de vote ou boycotteront-ils le scrutin présidentiel comme le leur demandent les 10 candidats du Collectif, qui ont battu le pavé pour exiger de nouvelles règles du jeu ? Le taux de participation sera déterminant pour donner ou non la légitimité au résultat qu’espère le président sortant Andry Rajoelina, à savoir la victoire au premier tour, en l’absence d’autres poids lourds dans la course.



Car sur l’organisation du scrutin, les critiques sont déjà nombreuses du côté des observateurs malgaches. Si la plateforme d’associations Safidy a tout de même décidé de déployer 5 000 observateurs dans près de la moitié des bureaux de vote du pays, le Conseil œcuménique des Églises a jeté l’éponge mercredi.





Mais étant donné la fracture profonde qui traverse la classe politique désormais, le résultat du scrutin sera probablement contesté. L’élection risque donc de ne pas suffire à résoudre la crise politique qui s’est installée depuis près de six mois dans la Grande île. Les candidats du « collectif des 10 », qui ont appelé au boycott, affirment d'ailleurs que le scrutin est « truqué et joué d’avance ».