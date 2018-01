Madagascar: opération communication du président pour ses 4 ans au pouvoir

Il faut mettre fin au paradoxe malgache : « celui de la pauvreté malgré des potentiels économiques immenses », a déclaré en préambule le président de la République malgache. C'est sur cette lancée que s'inscrit son programme de relance économique appelé Fisandratana (qui signifie émergence et renaissance en malgache). Il prévient d'emblée : « La mise en œuvre d'un tel plan pour Madagascar nécessite 10 ou 12 ans ».Le programme est conçu pour durer donc jusqu'en 2030. Pour cela, le chef de l'Etat compte mettre en place plusieurs pôles de croissance qu'il souhaite incontournables. Il veut faire de la Grande Ile un bassin industriel, le grenier de l'océan Indien ou encore un leader sur le marché des minerais et des pierres précieuses. « Une prospérité partagée et inclusive », a-t-il ajouté avec l'espoir d'une croissance à deux chiffres. Une opération de communication rondement menée.Le président Hery Rajaonarimampianina n'a pas clairement annoncé sa candidature à l'élection présidentielle de 2018, mais en présentant ce projet, il demande aux Malgaches de lui laisser un peu plus de temps pour redresser le pays.L'élection doit se tenir à la fin de l'année 2018.