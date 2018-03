Madagascar: réactions à l’annonce de la date de l'élection présidentielle

A Madagascar, l'annonce du calendrier électoral pour la présidentielle a fait réagir. Les dates et la manière ont fait grincer des dents sur la Grande Île.

​ Lors de sa visite en France, vendredi 2 mars, le ministre malgache des Affaires étrangères, Henry Rabary-Njaka, a déclaré que le premier tour de la présidentielle aurait lieu le 24 novembre et le deuxième tour, le 24 décembre. Le calendrier était attendu depuis des mois par la société civile et par les partis politiques. L'annonce, à l’étranger, sur la chaîne de télévision francophone TV5 Monde, a donc surpris, d’autant plus que les lois électorales viennent d’être déposées au Parlement et au Sénat et doivent être votées d’ici une dizaine de jours.