Madiambal Diagne en fuite : son marabout et deux de ses fils arrêtés

Le patron du groupe Avenir Communication, Madiambal Diagne, officiellement déclaré en fuite, fait l'objet d'intenses recherches de la part des enquêteurs de la Division des investigations criminelles (DIC). Alors que l'homme d'affaires a annoncé sur les réseaux sociaux être arrivé en France jeudi 25 septembre après avoir embarqué depuis la Gambie, les investigations sur le terrain s'intensifient et ont conduit à plusieurs interpellations dans son entourage proche.



Parmi les personnes arrêtées figure un marabout qui était en contact permanent avec Madiambal Diagne avant sa fuite. Interpellé à Thiès (70 kilomètres de Dakar), il a été placé en garde à vue. Les éléments de l'enquête auraient permis de extraire de son téléphone un message audio présenté comme "très compromettant" pour le dossier.



Par ailleurs, deux des fils de Madiambal Diagne ont également été interpellés. L'aîné, Mohamed, a été arrêté à Karang alors qu'il tentait de traverser un poste de contrôle à bord d'un Jakarta, en possession d'un sac d'habits et de la somme de 1 million de FCFA. Son frère, Serigne Saliou, a quant à lui été appréhendé à Dakar.



Contrairement à certaines allégations, ces interpellations, de même que celle d'une des épouses de Madiambal Diagne, ne viseraient pas à faire pression sur le fugitif.



Des sources judiciaires de L'Observateur indiquent que leur nom figurent dans le rapport de la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif ) qui est à l'origine des investigations pour des transactions suspectes. Ils sont donc entendus dans le cadre de cette enquête financière.