Madonna attaquée sur les réseaux sociaux pour son hommage égocentré à Aretha Franklin

Revenant sur ses débuts, Madonna, qui a fêté ses 60 ans jeudi, le jour du décès d'Aretha, a raconté devant un parterre de stars de la musique rassemblés au Radio City Music Hall à New York comment en chantant acappella (You Make Me Feel Like) A Natural Woman, lors d'une audition à Paris, avait enfin réussi à faire décoller sa carrière.



"Rien de tout ça ne se serait produit, n'aurait pu se produire, sans notre Dame de la soul", a déclaré Madonna, dans une longue robe noire d'inspiration ethnique, réminiscence de tribus indiennes.

"C'est elle qui m'a conduite jusqu'ici. Et je sais qu'elle a influencé tant de gens dans cette salle ce soir. Et je veux te remercier, Aretha, pour nous avoir donné cette force. R-E-S-P-E-C-T", a-t-elle ajouté, en référence au célébrissime titre d'Aretha, une reprise d'une chanson d'Otis Redding. "Longue vie à la reine!" a-t-elle conclu sous les applaudissements, alors que la soirée de récompenses new-yorkaise s'achevait précisément au son de Respect, hymne au féminisme sur lequel s'est mis à danser le public truffé de stars.



Sur Twitter, son discours n'a pas été autant acclamé, certains reprochant à la chanteuse un discours égocentré dans lequel elle évoque plus ses débuts que la carrière de la Reine de la Soul disparue la semaine dernière. D'autres ont accusé l'interprète de Vogue d'appropriation culturelle.



Aretha Franklin, figure de la lutte pour les droits civiques des noirs américains, est morte à Detroit des suites d'un cancer du pancréas. Ses funérailles ont été annoncées pour le 31 août dans sa ville natale de Detroit, en présence de personnalités dont la liste n'a pas été rendue publique.