Magal: 15 morts, 471 victimes et 141 interventions pour des accidents de la route (bilan à mi-parcours)

Le dernier bilan établi en date du 4 septembre (bilan provisoire d'hier soir) par les sapeurs-pompiers fait état de 471 victimes dont 15 décès. Selon le Capitaine Ndary Faye, le Groupement national des sapeurs-pompiers a effectué 141 interventions liées aux accidents de la route et une autre liée à un incendie. Beaucoup de personnes ont perdu la vie sur les routes menant vers Touba, selon le Capitaine Ndary Faye, responsable de la communication et des relations publiques de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers (Bnsp).



Les causes évoquées pour ces accidents sont souvent la vitesse excessive avec des dérapages et pertes de contrôle du véhicule, les collisions frontales souvent provoquées par la fatigue ou la somnolence, les dé- passements dangereux aggravés par le refus de certains conducteurs de céder le passage, etc.



Le Capitaine Faye assure tout de même que la Brigade nationale des sapeurs-pompiers a encore déployé les gros moyens pour assurer une bonne couverture du Magal qui a regroupé plus de 51 millions de pèlerins cette année. Il renseigne que le détachement de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers constitué en vue d'assurer la couverture sécuritaire et médicale de ce grand évènement est composé 595 sapeurs-pompiers et 34 engins d'incendie.



« Ce personnel, dit-il, est constitué de vingt officiers dont cinq médecins, 173 sous-officiers et 402 militaires du range. Ils sont dotés de matériels assez conséquents composés de 24 ambulances, dont 14 de la Bri- gade nationale des sapeurs-pompiers renforcées par dix autres du ministère de la Santé et de l'action sociale, 15 véhicules de lutte contre les incendies, 7 motos d'intervention rapide en vue de réduire les délais d'intervention, compte tenu de la densité de la circulation lors du Magal.