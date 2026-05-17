Sénégal : René Massiga Diouf évoque des blocages économiques liés aux divergences au sommet de l’État

Le journaliste et enseignant en sciences politiques à Université Gaston Berger, René Massiga Diouf, estime que les difficultés économiques et sociales observées actuellement au Sénégal trouvent leur origine dans des divergences entre les deux têtes de l’exécutif. Invité ce dimanche sur iRadio, il a pointé du doigt des désaccords sur les orientations politiques et les priorités en matière de gouvernance.



Selon lui, ces tensions entraînent déjà des blocages dans la gestion des affaires publiques, notamment sur les questions économiques, sociales et diplomatiques.



« Sur le plan économique et social, nous assistons déjà à des blocages liés à cette situation qui résultent d’une divergence de vue sur l’orientation qui doit être celle des gouvernants dans la prise en charge des préoccupations des Sénégalais », a-t-il déclaré.



L’enseignant-chercheur estime également que le président de la République ne dispose pas d’un poids politique suffisant pour imposer certaines décisions, contrairement à la majorité parlementaire dominée par PASTEF, qu’il considère déterminée à appliquer les engagements pris lors de la conquête du pouvoir.



« La majorité parlementaire essaie de réaliser les promesses sur lesquelles Pastef s’était appuyé dans sa conquête du pouvoir », a-t-il expliqué, soulignant que cette dynamique crée des tensions dans la conduite des politiques publiques.



Pour René Massiga Diouf, ces divergences se traduisent notamment par des positions jugées rigides concernant les partenariats traditionnels du Sénégal à l’international.



« Cela crée des blocages au plan international. Et lorsqu’il y a des blocages à ce niveau, il y a moins de ressources au plan interne, ce qui entraîne un déficit d’investissement et des difficultés dans la prise en charge des questions sociales prioritaires », a-t-il ajouté.



Ces déclarations interviennent dans un contexte de débats persistants sur le fonctionnement de l’exécutif et les rapports entre les différentes composantes du pouvoir depuis l’arrivée de Pastef à la tête du pays.

