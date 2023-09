Magal Touba 2023: les pèlerins ravis d'avoir retrouvé le train après plusieurs années d'absence

A l’occasion de la 129e édition du grand Magal de Touba qui est prévu le lundi 4 septembre 2023, le train Thiès-Touba a sifflé de nouveau sifflé après cinq longues années d’absence. Après le départ des deux locomotives vendredi, le troisième train est arrivé ce samedi à la gare de Mbacké.

A la gare de Mbacké, la reprise du transport ferroviaire fait revivre toute une ville qui a une longue et belle histoire avec le chemin de fer. Le train va contribuer dans le convoyage des fidèles de Thiès vers la ville sainte, en passant par Diourbel.

Sokhna Maimouna Diop, descendue du train, valise à la main, affiche un large sourire. Elle confie avoir fait un bon voyage : « j’ai fait un bon voyage à bord du train et s’était très confortable rien à dire vraiment nous sommes très contentes de la reprise des trains et j’espère que les autres fidèles pourront rallier la ville sainte à travers les trains », déclare-t-elle.

A quelques mètres d’elle, Serigne Alioune Fall lui embouche la même trompette : « j’ai pris le train à Diourbel et nous sommes très content d’habitude on passait des heures sur la route mais cette année nous n’avons même pas fait une heure en plus le conducteur a respecté son travail le voyage a été rapide et c’est ce même train que nous allons reprendre pour rentrer car c’est plus confortable ».

Les agents de la société des Grands Trains du Sénégal (GTS-SA) présents sur les lieux ont profité des premiers trajets des trains pour revenir sur les prix des tickets qui selon eux sont abordables.

D’après Mame Dione Ndiaye, agent de la GTS dans le domaine commercial et marketing : « Ce qu’il faut comprendre à priori, c’est que le train est un moyen de transport de masse donc si on part sur ce volet on peut dire que la société des Grands Trains du Sénégal a pris en compte l’aspect social. Nous savons bien que toutes les personnes n’ont pas les moyens pour se payer des tickets chers raison pour laquelle nous avons fixer des tarifs raisonnables et qui seront à la portée de la population. Et il faut souligner aussi que dans la première classe les tickets sont à 7 mille FCFA et la deuxième classe s’est à 4 mille FCFA. Et la preuve que les tarifs sont accessibles aux populations s’est que jusqu’ici il ya aucun voyageur qui s’est plaint des prix », fait-il savoir.

De son côté, Cheikh Issa Mboup, chargé de la sécurité des circulations des trains, précise que les mesures de sécurité sont respectées et qu’il n’y a pas de surcharge dans les trains et que le nombre de passagers est fixé à 234.

Pour rappel, l’avènement du chemin de fer à Touba est l’œuvre de Serigne Mouhamadou Moustapha Mbacké, fils ainé de Serigne Touba.

Le train s’est arrêté au Sénégal en 2018 avec la fin du Petit train bleu qui desservait Dakar et sa banlieue et d’autres régions.