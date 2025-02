Magal de Darou Mouhty : la délégation gouvernementale conduite par Balla Moussa Fofana

Le Magal de Darou Mouhty a été célébré hier jeudi. Cette cérémonie religieuse commémore les retrouvailles en 1902 entre Cheikh Ahmadou Bamba, le fondateur du Mouridisme, et son frère cadet, Mame Thierno Birahim Mbacké, après sept années d’exil au Gabon.



A cet effet, le ministre de l’Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l’Aménagement du territoire, Balla Moussa Fofana, a conduit, ce vendredi, la délégation qui a représenté le gouvernement au Magal de Darou Mouhty, dans le département de Kébémer. Cette délégation est composée du ministre de la Santé et de l’Action sociale, Ibrahima Sy, du ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, Khady Diène Gaye, et du ministre de la Microfinance et de l’Economie solidaire, Alioune Dione.



« Je voudrais remercier l’ensemble des guides religieux qui nous ont accueillis aujourd’hui, en particulier Serigne Moustapha, le khalife de Serigne Bassirou Mbacké, et Serigne Khalid Mbacké Borom Darou. Nous leur sommes reconnaissants pour leur hospitalité et leur assistance », a-t-il déclaré à l’issue de la visite d’une délégation gouvernementale à Darou Mouhty.



Balla Moussa Fofana a également souligné que « le dispositif mis en place pour le bon déroulement du Magal fonctionne efficacement, assurant ainsi une organisation fluide des activités ».