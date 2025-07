Guinée: toujours sans nouvelles du journaliste Habib Marouane Camara, RSF en appelle aux Nations unies

Le 3 décembre 2024, Habib Marouane Camara se rendait à un rendez-vous avec le célèbre homme d'affaires Kerfalla Person Camara dit KPC, lorsqu'un barrage de gendarmes arrête son véhicule, casse le pare-brise, avant d’en extraire de force le reporter et le conduire vers une destination inconnue. Depuis, ni la justice ni le gouvernement guinéen n'ont communiqué sur l'évolution des recherches. enquête soit ouverte et que tout soit mis en œuvre pour obtenir des informations sur son sort. »



Dans une déclaration en octobre 2024, le Groupe de travail des Nations unies sur les disparitions forcées et la Commission africaine des droits de l’Homme et des peuples ont témoigné de leurs « craintes grandissantes » sur les risques de torture, de mauvais traitements et même d'exécutions extrajudiciaires que pourraient subir Foniké Mengué et Billo Bah, et appelé à leur libération.



Et nous l’avons appris mardi 15 juillet au soir, le directeur général du quotidien national Horoya, Ibrahima Kone, et l’administrateur du site RTGGuinee.info, Daouda Taban Sylla, ont été interpellés par la gendarmerie guinéenne. Les deux journalistes de médias d’État se voient reprochés la diffusion d’un projet de Constitution différent de la version officielle.