Magal de Touba : « Il n’y aura pas de pénurie de viande » l’inspecteur départemental de l’élevage de Mbacké

En prélude de la célébration vendredi de la 130e édition du Grand Magal, le marché à bétail de Touba est bien approvisionné. La déclaration a été faite par l’inspecteur départemental de l’élevage de Mbacké dans un entretien avec l’Aps.

« Il n’y aura pas de pénurie de viande », a-t-il assuré, en signalant la présence des bovins, de la volaille, des camélidés, entre autres espèces qui ”inondent le marché”.

Pour M. Sall, la situation du marché à 72 heures de la célébration du Grand Magal de Touba est « confortable » parce qu’il y a beaucoup de présence d’animaux au niveau des marchés. Et ensuite au niveau des étals des bouchers, remarque-t-il, il y a une présence de la viande.

« On est satisfait aussi de la situation sanitaire des animaux. On n’a pas décelé de pathologies » déclare M. Sall.



D’après lui, plusieurs agents sont déployés sur le terrain pour contrôler les denrées d’origine animale en vente sur le marché.

A en croire l’inspecteur départemental de l’élevage de Mbacké, « la plupart des animaux nous viennent de l’extérieur. C’est surtout des animaux de la race maure venant du Mali qui sont achetés vers la frontière avec la Côte-d’Ivoire parce que c’est là-bas où les animaux ont un bon état d’embonpoint. Et ces animaux sont présents sur le marché ».

Selon lui il y a aussi « une offre locale avec la présence d’animaux du pays. Ce qui fait que dans le marché on peut trouver à toutes les bourses un bon taurillon aussi bien maure que race locale ».

M. Sall a également fait état, lors de la précédente édition du Magal, de plus de 1000 (mille) abattages contrôlés sans compter ceux qui sont pratiqués dans les familles religieuses et souvent au niveau des coins et recoins de la cité religieuse.

« L’équipe départementale de l’élevage de Mbacké sera appuyée sous peu, par l’équipe régionale mais également des agents d’autres régions pour faciliter le travail » renseigne-t-il.



D’après Malick Sall, « ces agents vont voir l’état de santé des animaux en inspection ante-mortem. Après abattage aussi, les agents procèdent à l’inspection post-mortem ».

Rappelons Le Magal de Touba 2024 coïncide avec la 130e édition et le 18e jour du mois lunaire, Safar 1446h. Il sera célébré le vendredi 23 août.