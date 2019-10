Magal2019 - Plus de 2 500 policiers mobilisés

La police nationale tient à assurer la sécurité des personnes et des biens qui se rendront à la ville sainte de Touba. Pour se faire, 2 538 éléments ont été mobilisés. Ils vont appuyer les 1 500 gendarmes déjà déployés sur le terrain.



« La police a 2.538 éléments, des hommes en tenue mais aussi des hommes qui ne sont pas en tenue. Nous avons beaucoup d’éléments en civil qui travaillent dans le renseignement, dans la police judiciaire, dans la drogue », a informé le haut commandant de la gendarmerie qui s’exprimait au cours d’une conférence de presse à Touba.



Le général de brigade Cheikh Sène de poursuivre : « il y a environ 1 100 hommes déployés sur les axes routiers et également au sein des agglomérations et cela nous permet de garantir la sécurité des personnes et des biens mais surtout d’assurer la fluidité de la circulation routière et de lutter surtout contre les accidents de la circulation ».