Magal2019: partagés entre douleur, tristesse et regret, des Thiantacones pleurent Cheikh Béthio (REPORTAGE)

Évoquant la "division" qui règne entre Thiantacones, Omaro préfère parler du Magal à Janatoul Mahwa et non celui de Ngabou, où la troisième femme de Cheikh Béthio, Sokhna Aïda Diallo célèbre le sien. Après des chants religieux suivis d'un récital de Coran et des prières, l'actuel guide Serigne Saliou Thioune et sa délégation se dirigent vers une grande bâche installée à un jet de pierre de la maison pour le "berndé".



Sous cette bâche, toute sorte de nourriture s'y trouve. Des fidèles ont la liberté de se servir et de manger à leur faim. Venue de Dakar, Sokha Bâ, la trentaine dans sa tenue "Yaye Fall", (tenue traditionnelle portée à cette occasion) exprime la douleur qui l'anime en célébrant ce Magal sans Cheikh Béthio. "Hier, je n'ai pas dormi la nuit, je pleurais, je ne cessais de penser à Cheikh Béthio. Il nous manque, mais Dieu est grand", dit-elle, en larmes.



Voir tous les Thiantacones se réunir pour faire un seul Magal, Sokhna, très optimiste, y croit. "Comme le faisait le Cheikh, je suis convaincue qu'un jour viendra, nous allons tous nous réunir pour faire un seul Magal. En plus, je ne vois même pas de division, contrairement à ce que les gens disent", estime la demoiselle au teint clair.