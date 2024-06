Le ministre de la Santé poursuit ses visites surprises dans les hôpitaux (photos)

Le ministre de la Santé et de l’Action sociale poursuit sa série de visites inopinées dans les hôpitaux. Le Dr Ibrahima Sy, a effectué ce samedi, des visites surprises au Centre d’hémodialyse ancien hangar des pèlerins, Le Dantec et l’hôpital Roi Beaudoin de Guédiawaye. Il a eu l’occasion de visiter le personnel et les services de santé dans ces hôpitaux.

Moussa Ndongo

div id="taboola-below-article-thumbnails">