Éliminatoires Mondial 2026 : le Cameroun surclasse le Cap-Vert (4-1) et devient leader du groupe D

Malgré un contexte pesant et de longues semaines de polémiques, le Cameroun a réussi sa première sous les ordres de son nouveau sélectionneur Marc Brys, en surclassant le Cap-Vert (4-1) à l'occasion de la 3e journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 du groupe D, ce samedi au Stade Ahmadou-Ahidjo de Yaoundé.



Vincent Aboubakar (doublé) et Moumi Ngamaleu (deux passes décisives et un penalty provoqué) ont brillé, tout comme Carlos Baleba pour sa première cape.



Avec cette victoire, le Cameroun prend la tête du groupe D avec 7 points avant d’affronter, ce mardi l’Angola (3e, 5 pts). Le ministère des Sports, qui a brûlé la politesse à la Fécafoot en menant la préparation de l’équipe cette semaine, peut jubiler.