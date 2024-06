Violences faites aux femmes : les hommes au banc des accusés

Le forum social sénégalais constate que le phénomène violences faites aux femmes prend de l’ampleur. Et les hommes sont au banc des accusés. Des acteurs, qui luttent pour l’autonomisation des femmes, ont décidé de briser le silence.



« Nous avons vu ici au Sénégal, qu’on a normalisé les violences. Les femmes subissent les violences, mais elles n’en parlent pas. Il faut qu’on brise ce silence-là, pour permettre aux femmes d’ouvrir leur cœur et parler de ces violences qu’elles sont en train de subir. Parce que si on n’en parle pas, on ne peut pas trouver de solution. Si on en parle et trouver des centres ou se confier, ça va nous permettre de trouver des solutions et d’éradiquer le mal qui est en train de gangréner la vie des femmes », martèle Dior Diom.



Au micro de Iradio, le membre actif du forum social sénégalais, explique que la majeure partie des violences faites aux femmes proviennent des hommes.



« On a constaté que toutes les violences que les femmes subissent à 90 % ça vient des hommes. Les violences économiques, les violences physiques, psychologiques, tout ça, à l’origine il y a l’homme qui est derrière. C’est pour cela on essaye de voir comment régler cette solution, peut être, on va toucher les autres formes de violence que subissent les femmes. Il y a une évolution des violences, alors qu’on a des lois criminalisant le viol. Nous avons tous les atouts, les textes qui protègent la femme. On a tous les atouts. Mais on constate plus on signe des traités et on ratifie, plus il y a des violences que les femmes subissent. Il faut qu’on attaque ce mal-là pour pouvoir trouver des solutions », dit-elle.