Maïmouna Dieye : Un bilan marqué par « 1,28 milliard de francs CFA » mobilisés pour les victimes des manifestations politiques

Maïmouna Dieye, ministre sortante de la Famille, de l’Action sociale et des Solidarités, a révélé ce lundi que « l’État a mobilisé un montant global de 1,28 milliard de francs CFA » pour accompagner les ex-détenus, les familles endeuillées, les blessés et les personnes évacuées lors des manifestations politiques survenues entre 2021 et 2024. C'est l'annonce phare faite lors de la cérémonie officielle de passation de service qui l'opposait à sa successeure, Marie-Angélique Mame Selbé Diouf. Selon l'ancienne patronne du secteur, cette assistance traduit « la volonté des pouvoirs publics d’apporter une réponse concrète aux conséquences humaines et sociales de cette période ».







Maïmouna Dieye, qui avait été nommée à la tête du département en avril 2024 avant d'être reconduite en septembre 2025, a profité de cet événement pour dresser le bilan exhaustif de « près de deux années d’action gouvernementale ». En matière d'urgence et de protection des groupes vulnérables, elle a indiqué que ses services ont apporté une assistance alimentaire à « près de 15 000 foyers affectés par des situations de crise » et permis à « plus de 42 000 enfants » de bénéficier de mesures de protection, tout en élargissant le Registre national unique (RNU) à « un million de ménages ».







Maïmouna Dieye a également mis en avant ses réalisations pour le développement territorial et l'autonomisation des femmes, précisant que « plus de 19 000 personnes » ont accédé à l'eau potable grâce aux programmes d'urgence (PUDC, PUMA, PROMOVILLE).





Sur le plan économique, elle a rappelé le financement de 959 projets féminins pour un montant de « plus de 1,6 milliard de francs CFA », l'implication de ses équipes dans le « Plan Diomaye pour la Casamance » pour le retour des populations déplacées, ainsi que la consolidation de réformes majeures telles que « la gratuité de la dialyse ».

