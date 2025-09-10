Mairie de Dakar : Abass Fall succède à Ngoné Mbengue lors d'une passation mouvementée

La cérémonie officielle de passation de service entre l'ancienne maire intérimaire de Dakar, Ngoné Mbengue, et son successeur, Abass Fall, a finalement débuté avec deux heures de retard, à midi au lieu de 10h, dans une salle comble où se pressaient autorités, conseillers municipaux, militants et sympathisants.



L'événement, ouvert par des prières pour le succès du nouveau mandat d'Abass Fall, a été marqué par un incident d'organisation. Les militants, arrivés très tôt, avaient occupé la plupart des places, laissant peu d'espace aux invités officiels du nouveau maire. Invités à céder leurs sièges, certains se sont braqués, créant une tension rapidement maîtrisée par les agents municipaux chargés de la sécurité.



Face au refus catégorique des militants, les services de la mairie ont opté pour l'ajout de chaises supplémentaires afin d'accueillir tous les invités. Malgré cette solution, certains participants ont dû suivre la cérémonie debout.



Il est à noter qu'Abass Fall s'était préalablement entretenu avec les conseillers municipaux avant de faire son entrée dans la salle, marquant ainsi le début de son mandat à la tête de la capitale sénégalaise.