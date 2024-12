Mairie de Dakar : le Conseil municipal convoqué en session ordinaire jeudi 18 décembre

Dans une note parvenue à Pressafrik ce mardi 17 décembre 2024, la première adjointe au Maire Ngone MBENGUE convoque le Conseil Municipal de la Ville de Dakar en session ordinaire le Jeudi 19 décembre 2024 à quinze (15) heures dans la salle de délibérations de l'Hôtel de Ville.



La session va porter sur :

1. Installation d'un nouveau conseiller

2. Adoption du Plan Triennal d'Investissement 2026-2027 et du Plan Annuel d'Investissement 2025

3. Adoption du Plan Annuel de Renforcement des Capacités (PARCA) de la Ville de Dakar 2025

4. Autorisation spéciale de recettes et dépenses :

5. Virement de crédits

6. Examen et Adoption du Budget 2025.

Peut-on lire sur le document.