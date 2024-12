Mairie de Dakar : une situation pas propice au travail, selon Moussa Taye

M. Moussa Taye, Directeur de Cabinet du Maire de Dakar, a informé, via une publication sur sa page Facebook, qu’il avait repris son service ce lundi matin à la Mairie de Dakar. Cependant, la situation actuelle à l'Hôtel de Ville ne semble pas propice au travail.



"Ce matin, j'ai repris service. Je me suis rendu à l'Hôtel de Ville, mais j'ai trouvé la porte principale fermée et sous le contrôle de la police. À l'intérieur, des policiers étaient également présents. Trois voitures étaient stationnées dans la cour, et des policiers occupaient la salle de délibération. J'ai refusé de travailler dans cet environnement policier", a expliqué M. Taye.



Comparant cette situation à ce qui se passe au Yémen et en Ukraine, M. Taye a déclaré : "nous ne sommes ni à Sana'a ni à Kiev. Nous sommes à Dakar. Il n'y a ni état d'urgence, ni état de siège, encore moins de crise institutionnelle."



Il a ensuite interpellé les conseillers municipaux sur les risques concernant la tenue du Conseil municipal prévu pour jeudi prochain : "Je dépose une demande d’audience pour rencontrer le Ministre de l’Intérieur, en espérant qu’il nous dira qui est à l’origine de cette mesure, car personne ne l’assume pour l'instant. Que chacun prenne ses responsabilités", a-t-il insisté.



Par ailleurs, le Conseil municipal de Dakar est convoqué en session ordinaire le jeudi 26 décembre 2024 à 16 heures, à la salle de délibération. L'ordre du jour de cette session inclura les points suivants :



L'adoption du plan triennal d'investissement 2026-2027 et du plan annuel 2025,

L’adoption du plan annuel de renforcement des capacités (PARCA) de la Ville de Dakar pour 2025,

L’autorisation spéciale des recettes et dépenses,

Les virements de crédits,

L’examen et l’adoption du budget 2025.