Mairie de Fatick : la majorité présidentielle s’oppose à la candidature de Matar Ba

Au total, ils sont 22 responsables composés de directeurs généraux, PCA, députés, conseillers municipaux, hauts responsables, entre autres, de la coalition Benno Bokk Yakaar (BBY, mouvance présidentielle) à avoir exprimé leur déception et insatisfaction qui résulteraient de l’absence de vision et de volonté du maire Matar Ba.



Selon ces responsables dans le journal L’AS, cette situation, si elle n’est pas remédiée pourrait être fatale au président Macky Sall. Ils estiment que la situation locale est traversée par beaucoup d’incertitude et de questionnements qui risquent d’être préjudiciables à leur coalition, si jamais le président porte son choix sur Matar Ba, au niveau de la commune.



« Nous n’avons rien contre la personne de Matar Ba. Fatick a besoin aujourd’hui d’être développé. A part les programmes de l’Etat, il n’existe aucun autre projet structurant émanant de l’équipe municipale dans notre commune. Le maire n’a ni vision ni volonté pour booster le développement de Fatick », ont-ils regretté.



D’après le conseiller municipal Sémou Diouf, par ailleurs, PCA de APROSIE, le maire Matar Ba a souvent bloqué des projets de partenariat que des conseillers ont réussi à démarcher pour régler la question du chômage dans la ville. « Il l’a fait avec moi avec beaucoup de fils du terroir qui ne voulaient que développer leur Fatick ».