Mairie de Kolda : Le budget de l’année 2025 connaît une baisse de plus de 360 millions de FCFA

Le Conseil municipal de Kolda (sud) a approuvé, mardi dernier, un budget primitif de 1 640 915 155 francs CFA pour l’année 2025. Ce montant, qui s’équilibre en recettes et en dépenses, a été présenté lors d’une session consacrée à son adoption.Le maire El Mamadou Diao a détaillé la répartition de ce budget, précisant qu’ « il comprend 645 600 000 francs CFA destinés au fonctionnement et 995 315 555 francs CFA pour l’investissement. »Toutefois, il a souligné une baisse de 360 030 784 francs CFA par rapport à l’exercice précédent.« Cette diminution s’explique par l’absence d’informations sur les fonds de dotation », a-t-il expliqué au micro de Aps.Pour 2025, la municipalité prévoit d’accorder une priorité aux investissements dans les secteurs clés tels que l’éducation, la santé, la culture, le sport, le social, l’eau, l’assainissement, l’éclairage public et l’aménagement des voies.