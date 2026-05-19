Maisons de justice : plus de 5 milliards FCFA de petites créances recouvrées

Le directeur général adjoint de la justice de proximité et de la promotion de l’accès au droit (DJPPAD), Babacar Ngom, a annoncé, le 18 mai 2026, à Kaolack, que les Maisons de justice (MDJ) ont permis de recouvrer plus de cinq milliards de FCFA de petites créances en quelques années.



« Aujourd’hui, nous avons 33 MDJ et nous sommes conscients que c’est insuffisant. Nos statistiques montrent qu’elles sont utiles au plan social, les populations les fréquentent et nous avons aidé au recouvrement de petites créances, sur quelques années, de plus de cinq milliards de francs CFA », a-t-il déclaré. C'était à l'occasion d’un atelier de formation consacré au thème : « Renforcer la coordination et disséminer les bonnes pratiques au sein des Maisons de justice du Sénégal ».



Selon lui, plus d’un million de personnes ont fréquenté ces structures ces dernières années pour obtenir des informations judiciaires, des pièces juridico-administratives ou bénéficier d’autres services d’assistance.



Face à cette forte demande, M. Ngom a indiqué que l’État du Sénégal prévoit d’élargir le dispositif en construisant cinq nouvelles Maisons de justice dans le budget de 2026. Ces extensions ont pour objectif de renforcer progressivement leur présence sur l’ensemble du territoire national.



D’après l’Agence de Presse Sénégalaise, les MDJ jouent principalement un rôle de médiation, d’information juridique et d’orientation des citoyens vers les services judiciaires. Elles apportent également une assistance administrative, notamment dans la rédaction de plaintes et l’accompagnement des populations dans les démarches liées aux contentieux et litiges.



Babacar Ngom a rappelé que ces structures travaillent en collaboration avec les juridictions à travers des comités de coordination regroupant plusieurs acteurs communautaires, dont la Gendarmerie, la Police, les délégués de quartier, les « Badiénou Gokh » (marraines de quartiers) ainsi que des organisations de femmes et de jeunes.