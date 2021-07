Malade mental tué à Vélingara : une plainte glane sur la tête de Diouf Sarr

Un malade mental a été mortellement fauché par un camion à Vélingara, vendredi 30 juillet 2021. Un fait qui replonge l'Association Sénégalaise pour le Suivi et l'Assistance aux Malades Mentaux, dans la tristesse et la consternation. Pour Ansoumana DIONE, Président de l'ASSAMM, le ministre de la Santé et de l'Action Sociale est l'unique responsable de ce drame dont le conducteur est également victime.



C'est pourquoi, l'ASSAMM dépose une plainte, ce lundi 02 août 2021, auprès du Procureur de la République, près le Tribunal de Grande Instance de Dakar, contre le Ministre de la Santé et de l'Action Sociale, " pour non assistance aux malades mentaux errants. Depuis son arrivée audit département, le Ministre Abdoulaye DIOUF refuse de restituer le Siège de l'ASSAMM à Kaolack, au détriment de cette couche vulnérable."



Conséquence, regrette le président de l'ASSAMM "il ne se passe pas un seul jour où ces malades mentaux errants ne soient pas victimes d'accidents de la circulation, de viols ou de maltraitances. En réalité, le Ministre Abdoulaye DIOUF SARR n'éprouve aucun respect pour ces malades qu'il ne considère même pas comme étant des êtres humains. Qui l'a, une seule fois, entendu parler de ces concitoyens, même en cette période de Covid-19 ?"