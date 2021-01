Malades du cancer: Macky annonce la construction d'un centre d'Oncologie à Diamniadio en mars 2021

Lors de son discours adressé à la nation en cette période de nouvel an , le chef de l'Etat a annoncé que la prise en charge des malades du cancer sera renforcée avec la construction du Centre national d’Oncologie de Diamniadio dont les travaux vont démarrer en mars.



" Déjà, 11 de nos 14 régions sont équipées d’appareils de mammographie, et 4 accélérateurs linéaires pour radiothérapie ont été acquis, en plus de la gratuité de la chimiothérapie pour les malades souffrant de cancers féminins", a t-il fait savoir dans son discours.



De même, "500 médecins et 1 000 paramédicaux, en priorité des spécialistes, seront recrutés et affectés en tenant compte des zones défavorisées de la carte sanitaire"; a déclaré le chef de l'Etat.