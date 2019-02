Malaise à l’AIBD : les travailleurs de LAS réclament le départ des Turcs

L’intersyndicale des travailleurs de Limak-Aibd-Summa (LAS) ne veut plus cohabiter avec les Turcs. En assemblée générale, ces membres ont exprimé leur mécontentent et ont réclamé, à nouveau, le paiement de la prime de bons résultats (Pbr) par la tutelle.



«On nous chante tous les jours un grand bond en avant de l’économie nationale ponctuée par un taux de croissance élevé. Mais ce taux de croissance ne profite pas aux travailleurs de LAS. Ici, au niveau de l’AIBD, ce sont les Turcs qui gèrent tout », a fulminé le secrétaire général et porte-parole des travailleurs de Las.



Et pourtant, s'est félicité Mamadou Diop, «Las fait un chiffre d’affaires de 5 milliards 800 millions de F Cfa par mois». Et de poursuivre : «Nous réclamons tout simplement 300 millions de F CFA qu’on peine à nous payer. Pendant ce temps, les Turcs, qui s’accaparent de l’infrastructure aéroportuaire, en profitent », a pesté Mamadou Diop.



Il est d’avis qu’il est temps que le Sénégal s’occupe de la gestion de l’aéroport, pour, dit-il, l’intérêt de tous et surtout des travailleurs de LAS.



L’autre problème majeur, ont dénoncé les travailleurs de LAS, c’est le non-paiement de la prime de bons résultats (Pbr) par leur autorité de tutelle.