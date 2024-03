Mali: Human Rights Watch dénonce les «atrocités» de l'armée et de Wagner contre les civils

Au Mali, « l’armée et le groupe Wagner commettent des atrocités contre les civils ». C'est le constat et le titre du rapport publié le 28 mars 2024 par Human Rights Watch (HRW). Selon l'organisation de défense des droits humains, depuis décembre, les Forces armées maliennes (Fama) et le groupe paramilitaire russe « ont illégalement tué et sommairement exécuté plusieurs dizaines de civils lors d’opérations de contre-terrorisme » dans le centre et dans le nord du pays.

RFI

