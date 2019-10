Mali: IBK rejette idée d'une tentative de coup d'État, suite aux attaques de deux camps militaires

Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta (IBK) s'est exprimé sur les attaques qui ont visé deux dans militaires dans le semaine et a rejeté toute idée d'une tentative de coup d'État dans son pays.



"Le Mali, plus que jamais, a besoin de solidarité, a besoin de se resserrer, n'a pas besoin d'élucubrations des nostalgiques du putsch", a-t-il dit dimanche IBK, pour qui,"aucun putsch militaire ne prévaudra au Mali".



Et d'ajouter: "qu'on se le dise. Et je crois que cela n'est pas du tout à l'ordre du jour et ne saurait nous inquiéter".



Dans semaine, des djihadistes présumés ont fait irruption dans deux camps militaires maliens, près de la frontière avec le Burkina Faso, tuant près de 40 soldats et repartant avec de grandes quantités d'armes et de munitions.