Mali: Ruée des mercenaires russes sur Bamako (par Samir Moussa)

Est-ce la débandade pour le contingent russe au Mali ou un déménagement forcé à cause de tous les revers subis et de l'impossible cohabitation avec les FAMA?



En tout cas, l'on assiste à des manœuvres inhabituelles et troublantes des mercenaires russes, ces dernières heures. Tous, dans un mouvement hystérique et une grande agitation se dirigent vers Bamako, visiblement, le point de ralliement. Il y a 3 jours, 70 véhicules, à bord desquels se trouvaient des éléments de Wagner, ont formé une longue file, pour prendre le départ de Kidal à destination de Gao. Ce déplacement arrive après l'expédition manquée, pour ne pas dire le fiasco de Tinzaouatene.



Hier, lundi 14 octobre 2024, deux avions de transport de troupe ont évacué des mercenaires russes de Gao pour Bamako. Ce mardi 15 octobre, un important convoi de mercenaires russes est parti de Gao à 5h du matin en direction de Labzanga, un poste frontière distant de 190 km de Gao. L'on se demande si la destination finale n'est pas Niamey, la capitale nigérienne. La question sur le bout de toutes les lèvres est pourquoi tout ce remue-ménage maintenant et à quoi voudrait-on en venir. Surtout qu'au même moment, l'ennemi est plus présent sur le terrain et se montre chaque jour davantage conquérant et menaçant.



Des sources parlent d'un profond malaise dans les rangs et de dissensions fortes entre les FAMA qui n'avaient pas vu d'un bon œil la mission avortée de Tinzaouatene et les wagner qui en furent l'épine dorsale. Nous sommes en mesure d'affirmer que le chef de la junte est touché dans son orgueil et très affecté par l'échec de la mission de reconquête de Tinzaouatene dont il attendait beaucoup dans la perspective de redorer son blason terni par sa cuisante défaite dans cette localité.



L'on sait maintenant, grâce à la page télégramme du groupe Wagner qui s'en fait l'écho, que le commandant Wagner de la région de Tombouctou, Mikhaï Prikhodko a été tué avec d'autres mercenaires lors de l'attaque contre la garnison de Ber le 12 octobre 2024.



Depuis quelques jours, des activistes, et des propagandistes acquis à la cause de la junte dont ils sont la caisse de résonance sont entrés en dissidence. Ils s'en prennent vertement au pouvoir militaire qu'ils accusent de mauvaise gestion, d'affairisme, de népotisme.



Le Premier ministre, choguel Maïga, est montré du doigt avec son équipe qualifiée de "bande de miséreux" versée dans les mensonges, le chantage, la calomnie et d'autres travers et pratiques incongrus et répréhensibles. Joe Balla un des soutiens inconditionnels et zelés de la junte militaire n'est pas en reste: il reconnait être déçu, principalement, du chef de la junte, Assimi Goita, qu'il ne ménage pas.



Le temps est l'autre nom de Dieu: aujourd'hui, adversaires, soutiens et amis de la junte malienne s'accordent tous à dire qu'elle a échoué, lamentablement. On reproche aux dirigeants militaires d'avoir abusé trop longtemps d'un peuple qui a fait corps avec eux dans leur croisade exaltée. Chacun éprouve la terrible sensation d'être le dindon de la farce d'une aventure militaire désastreuse.



Bientôt, le retour de bâton qui sera fatal à un groupe d'imposteurs qui a ruiné l'Etat du Mali et clochardisé les Maliens dans sa boulimie du pouvoir et ses visées messianiques.