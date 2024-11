Mali: accord avec les autorités pour la libération du PDG de la compagnie minière Resolute

Le président directeur général de la compagnie australienne Resolute, propriétaire d’une mine d’or au Mali et ses deux collaborateurs, tous les trois de nationalité britannique, étaient à deux doigts d’être mis sous mandat de dépôt . Leur société a finalement accepté un compromis avec les autorités maliennes. D’après nos informations, ce mercredi, un protocole d’accord était en cours de finalisation pour signature.De source proche de l’affaire, selon ce protocole, le Mali recevra rapidement un premier chèque et dans un délai raisonnable un second. Mais c’est après la signature du document et un premier versement de plusieurs dizaines de milliards de francs CFA que ces hauts cadres de la société minière vont recouvrer la liberté.Ces derniers sont accusés de « faux présumés et d’atteinte aux biens publics ». Depuis quasiment une semaine, ils sont dans les locaux d’une unité d’enquête du pôle économique Bamako. Les autorités maliennes leur reproche notamment des pratiques commerciales non orthodoxes. Une source au cœur du dossier précise : « le litige financier porte aussi sur les questions fiscales ». La compagnie australienne Resolute détient 80% des parts de la filiale propriétaire de la mine d’or de Syama située dans le sud-ouest du Mali. Les 20% restants sont entre les mains de l’État malien.