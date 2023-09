Mali: après la reprise des combats dans le Nord, de nombreux partis politiques appellent au dialogue

Au Mali, le calme est revenu ce 18 septembre 2023 à Léré, après l'attaque la veille du camp militaire de cette ville de la région de Tombouctou. Attaque revendiquée par le CSP (Cadre stratégique permanent), qui rassemble la majorité des groupes armés signataires de l'accord de paix de 2015 et qui accusent les autorités maliennes de transition d'avoir rompu cet accord.



L'armée malienne déclare ce matin déplorer 5 morts, 20 blessés et 11 disparus à Léré. Les Forces armées maliennes (Fama) assurent également avoir tué une trentaine d'ennemis. Bilan contesté par le CSP, qui avait pris le contrôle de Léré avant de se replier, et qui n'a pas communiqué son propre bilan.