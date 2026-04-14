Mali : au moins 15 morts dans des frappes sur une base terroriste dans la région de Koulikoro

Les Forces armées maliennes (Fama) ont mené une opération militaire ayant abouti à la neutralisation d’une quinzaine de combattants armés et à la destruction complète de leur campement dans la région de Koulikoro.



D’après les informations communiquées par l’état-major, une surveillance aérienne a permis de repérer un regroupement de groupes terroristes dans une zone boisée située non loin de Didiéni. Une intervention rapide a ensuite été déclenchée afin de frapper la cible avec précision.

L’attaque a permis de démanteler entièrement la base logistique des assaillants. Le bilan provisoire fait état d’une quinzaine de morts.



Les autorités militaires assurent que les opérations de sécurisation et de traque des groupes armés se poursuivent sur l’ensemble du territoire afin de renforcer la stabilité du pays.