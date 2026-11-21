À Madagascar, le procès du drame d’Ambohimalaza se poursuit, cette affaire d’intoxication collective survenue le 14 juin 2025, lors d’une fête d’anniversaire près d’Antananarivo, où 35 personnes sont décédées, en majorité des jeunes. Le procès, retransmis en direct, s’est ouvert mercredi 18 novembre devant la Cour criminelle de la capitale malgache. Onze accusés sont jugés. Tous clament leur innocence.



Journée de visionnages



La journée du vendredi 20 novembre a été consacrée en partie au visionnage de plusieurs vidéos par la Cour. D’abord, des images de vidéosurveillance tournées sur le lieu de la fête. On y voit une femme se servir au buffet, avant le début des festivités. Selon l’accusation, c’est dans les plats de ce buffet qu’une poudre toxique aurait été versée. Le propriétaire des lieux dit reconnaître sur les images son épouse, morte dans le drame. La mère de l’organisatrice, elle, y reconnaît l’une des accusées, une cuisinière qui avait préparé les plats.



La cour a également diffusé des déclarations filmées pendant l’enquête. Une tradipraticienne, elle aussi accusée, affirme que cette cuisinière lui aurait demandé un produit pour rendre quelqu’un malade. La cuisinière, qui avait tout d’abord reconnu les faits, s’est ensuite rétractée à la barre, affirmant que ses aveux lui avaient été arrachés par les gendarmes.



Les familles veulent entendre ces gendarmes, des médecins réanimateurs et l’ancien ministre de la Santé, qui avait le écarté la thèse de l’intoxication en premier. Elles souhaitent que le parquet revienne sur les symptômes des victimes et leur prise en charge à l’hôpital, ce que les juges ont accepté.

