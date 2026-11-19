L’organisation caritative HALO Trust a neutralisé 250 000 mines terrestres au Zimbabwe au cours des treize dernières années, dans les districts de Rushinga et de Mount Darwin, selon le bilan de cette structure spécialisée dans le déminage. Ces engins explosifs proviennent de la guerre de libération des années 1970 dans ce pays d’Afrique australe. « Cela nous rapproche d’un Zimbabwe exempt de mines terrestres, notre objectif étant d’atteindre cet état d’ici 2030, et cela nous rapproche considérablement de cet objectif. Voilà donc quelques-unes des répercussions de la destruction de cette 250 000e mine terrestre », a déclaré Nokutenda Masiyanise, responsable de la gestion des donateurs et des partenariats chez HALO Zimbabwe.



Dans le seul district de Rushinga, rapporte Africanewzs,les opérations de nettoyage ont déjà profité à plus de 14 000 habitants, avec un impact direct sur la remise en état des terres agricoles, le rétablissement des liens entre les villages et un meilleur accès aux services de base. Toutefois, la poursuite de cette mission fait face à une grave menace en raison d’un manque de financements.



« Les conséquences dramatiques de la présence de ces mines antipersonnel, le fait de vivre avec elles au quotidien. Nous travaillons au sein de ces communautés. Nous connaissons cette peur. Nous savons à quel point cela freine le développement. En réalité, nous avons constaté les conséquences, les conséquences négatives de la cohabitation avec les mines terrestres. Il est donc évident que nous sommes inquiets et que nous craignons que, si nous n’obtenons pas ce financement pour mener à bien ce travail, ces communautés continuent de vivre dans cette peur constante. Elles resteront sous-développées », a averti Nokutenda Masiyanise.