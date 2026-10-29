Inclusion sociale : l'expérience sénégalaise en matière de participation des personnes handicapées partagée au Cameroun

La participation politique des personnes handicapées a été au cœur des interventions sénégalaises au Symposium africain de l’inclusion sociale, qui se tient du 27 au 30 octobre 2026 au Cameroun.



Prenant part à un panel spécial, Habib Sabaly, président de l’Association des Élus Handicapés du Sénégal (AEHS), et Mamadou Coly, 5e adjoint au maire Grand Dakar, ont partagé l’expérience du Sénégal en matière de représentation des personnes handicapées dans les instances politiques et décisionnelles.



À cette occasion, Habib Sabaly a fait état d’environ 100 élus handicapés recensés au Sénégal. Parmi eux figure un maire malvoyant, réélu pour un deuxième mandat. Des chiffres qui illustrent, selon les échanges, les possibilités de participation des personnes handicapées à la gestion des affaires publiques.



Au-delà de la représentation politique, les discussions ont également porté sur les défis liés à l'accès à l'emploi, à la formation et aux soins de santé. Mais c’est surtout la question de la participation aux instances de décision qui a retenu l’attention des intervenants.



Pour Mamadou Coly, les personnes handicapées doivent davantage s’organiser pour faire entendre leur voix et conquérir leur place dans les différentes instances politiques. Il a notamment insisté sur la nécessité de dépasser les approches qui consistent à prendre des décisions concernant les personnes handicapées sans leur garantir une participation effective.



Les deux représentants sénégalais, membres du Réseau africain pour l’inclusion des personnes handicapées (RAIPH), ont ainsi défendu le principe selon lequel aucune politique d’inclusion ne saurait être pleinement efficace sans l'implication directe des personnes concernées.



Leurs interventions ont été saluées par les participants. Plusieurs responsables associatifs présents au symposium ont également manifesté leur intérêt pour de futures collaborations, en sollicitant leurs contacts.



À travers leur participation, Habib Sabaly et Mamadou Coly ont porté un plaidoyer en faveur d'une inclusion fondée sur les droits, l'autonomie et la représentation politique. Un message résumé par le slogan : « Rien pour nous sans nous ! »