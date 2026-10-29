Guinée-Bissau : l’armée sénégalaise inspecte ses troupes sous mandat de la CEDEAO

Le commandant de la Force de la Mission de soutien à la stabilisation de la CEDEAO en Guinée-Bissau (ESSMGB), le Général de brigade Danjuma Ribah Dantani, a reçu une délégation des Forces armées sénégalaises conduite par l'inspecteur général des Armées, le Général de division Philippe Dia, au quartier général de la force à Bissau.



Cette mission officielle selon les informations de la CEDEAO découle d'une directive présidentielle. « L'équipe d'inspection se trouve en Guinée-Bissau sur instruction du président du Sénégal pour superviser les contingents militaires sénégalais et le personnel de sécurité », a déclaré le Général de division Philippe Dia.



Cette inspection concerne l'ensemble des effectifs sénégalais engagés dans le cadre des opérations de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), de l'Union africaine (UA) et des Nations unies (ONU).



L'évaluation porte sur la gestion administrative, la formation, le suivi financier ainsi que le bien-être opérationnel général du personnel déployé sur le théâtre d'opérations.