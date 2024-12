Mali : l'armée, le groupe Wagner et des groupes armés islamistes accusés d’exaction contre des civils

Les forces armées maliennes, appuyées par le groupe Wagner soutenu par la Russie, et des groupes armés islamistes ont commis de graves exactions contre les civils depuis le retrait de la mission de maintien de la paix des Nations Unies, la MINUSMA, du pays. Il y a un an, a déclaré Human Rights Watch ce jeudi 12 décembre.



D’après l’organisation non gouvernementale internationale, le gouvernement malien devrait travailler avec la Commission nationale des droits de l'homme et l'expert indépendant des Nations Unies sur la situation des droits de l'homme au Mali pour mettre en place un moyen fiable de surveillance et de signalement des violations des droits de l'homme commises par les groupes armés et les forces de sécurité.



Depuis mai 2024, les forces armées maliennes et le groupe Wagner ont délibérément tué au moins 32 civils, dont 7 dans une frappe de drone, fait disparaître de force 4 autres et incendié au moins 100 maisons lors d'opérations militaires dans des villes et villages du centre et du nord du Mali.



A en croire l’organisation des droits de l’homme, deux groupes armés islamistes, le Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (Jama'at Nusrat al-Islam wa al-Muslimeen, JNIM) lié à Al-Qaïda et l'État islamique dans le Grand Sahara (ISGS), ont exécuté sommairement Au moins 47 civils ont été tués et des milliers de personnes ont été déplacées depuis juin. Le JNIM a également incendié plus de 1 000 maisons et pillé des milliers de bétail.



Human Rights Watch a reçu des informations crédibles faisant état de centaines de civils supplémentaires tués, mais en raison des difficultés à mener des recherches dans le centre et le nord du pays, des milliers de personnes ont été déplacées. Mali, les chiffres dans ce rapport sont conservateurs.



« L’armée malienne, le Groupe Wagner et les groupes armés islamistes ont pris pour cible les civils et leurs biens, en violation des lois de la guerre », a déclaré Ilaria Allegrozzi, chercheuse senior sur le Sahel à Human Rights Watch. « Depuis que la MINUSMA a quitté le Mali il y a un an, elle a été confrontée à des attaques meurtrières contre des civils et des civils.



« Il a été extrêmement difficile d’obtenir des informations complètes sur les abus, et nous sommes profondément préoccupés par le fait que la situation soit encore pire que ce qui a été rapporté », a-t-elle ajouté.



La Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA) a achevé son retrait du pays le 31 décembre 2023, à la demande des autorités maliennes, renforçant les inquiétudes concernant la protection des civils et la surveillance et le signalement des abus commis par toutes les parties.



Entre juillet et octobre 2024, Human Rights Watch a interrogé 47 témoins et 11 autres sources informées sur les exactions commises par l’armée malienne, le groupe Wagner et des groupes armés islamistes. Human Rights Watch a également analysé des images satellite montrant des maisons incendiées dans plusieurs villages et des photos vérifiées et géolocalisées et des vidéos publiées sur les réseaux sociaux ou envoyées directement à Human Rights Watch. Le 15 octobre, Human Rights Watch a écrit aux ministres de la Justice et de la Défense du Mali, leur faisant part de ses conclusions et de questions connexes, mais n'a reçu aucune réponse.



Human Rights Watch a documenté les violations commises par les forces armées maliennes au cours de neuf opérations de contre-insurrection contre le JNIM depuis mai. Des témoins ont déclaré que les soldats ont commis des exactions contre des communautés qu'ils accusaient de collaborer avec le JNIM. Une douzaine de témoins ont décrit l'implication de combattants du Groupe Wagner, qui a soutenu le gouvernement malien depuis décembre 2021.



La société de sécurité militaire a été rebaptisée « Africa Corps » après la mort de son chef, Yevgeny Prigozhin, en 2023, lorsqu'elle est passée sous le contrôle direct du ministère russe de la Défense, informe l’organisation non gouvernementale.



« Notre région est dominée par le JNIM, et vous devez vous occuper d’eux », a déclaré un homme de 30 ans de Ndorgollé, dans la région centrale de Ségou. « Ils vous donnent la permission de faire paître du bétail et de pêcher. C’est une question de sécurité. « Il s’agit de survie et non de collaboration. Mais quand vous traitez avec eux, vous devenez une cible [du gouvernement], même si vous n’êtes pas un djihadiste. »



Human Rights Watch a documenté une frappe de drone militaire malienne dans la ville de Tinzaouaten, dans la région de Kidal, en août, qui a tué sept civils, dont cinq enfants. « Mon fils a été blessé à la tête, un œil a été arraché et il a perdu beaucoup de vie. « Il y avait du sang », a déclaré le père d’un garçon de 14 ans.



Incendie et pillage des combattants du JNIM



« À côté de lui, il y avait d’autres enfants morts et blessés. J’ai mis mon fils sur mes épaules et j’ai supplié un motard de m’emmener à l’hôpital, mais il est mort sur le coup. Human Rights Watch a précédemment documenté deux frappes de drones aveugles menées par l’armée malienne dans le centre du Mali en février, qui ont tué au moins 14 civils, ainsi que d’autres graves exactions commises par les forces de sécurité maliennes et les forces alliées de Wagner, ainsi que par les groupes armés islamistes.



Le JNIM a incendié des maisons et pillé du bétail dans la région de Bandiagara depuis juin. Les combattants du JNIM ont attaqué plusieurs villages dans les districts de Doucombo et Pignari Bana, incendiant plus de 1 000 maisons, volant au moins 3 500 animaux et forçant des milliers d'habitants à fuir, selon des informations de la Mission des Nations Unies en RDC (MINURDC).



Selon des témoins, les habitants ont déclaré que les attaques étaient apparemment des représailles contre les communautés que le JNIM accusait de collaborer avec la milice Dan Na Ambassagou, une organisation-cadre de groupes d'autodéfense créée en 2016 « pour protéger le pays dogon ». La milice assurait la sécurité dans de nombreux villages de la région.



« Le JNIM a dit que les femmes devaient se couvrir de la tête aux pieds », a déclaré un homme de 50 ans du village de Danibombo 1. « Nous avons dit « non », et le JNIM a commencé à battre nos femmes. Beaucoup ont donc rejoint ou soutenu Dan Na Ambassagou. Cela a fait de nos villages la cible [du JNIM].”



Human Rights Watch a également documenté une attaque de l’EIGS en août contre un camp de personnes déplacées dans la ville de Ménaka, dans la région de Ménaka, qui a tué sept civils. « Ils ont commencé à nous tirer dessus », a déclaré un homme de 42 ans. « Je me suis caché dans une maison « J’ai senti les balles voler au-dessus de ma tête. »



Le 4 avril, le Conseil des droits de l’homme de l’ONU a prolongé d’un an le mandat de l’expert indépendant sur la situation des droits de l’homme au Mali. Bien qu’il s’agisse d’une étape importante pour maintenir une présence internationale de surveillance des droits de l’homme dans le pays, l’expert indépendant ne disposent pas des ressources nécessaires pour recueillir des rapports approfondis, pourtant essentiels à l’établissement des responsabilités.



Le gouvernement invité à travailler avec l’expert indépendant des Nations Unies



Le gouvernement malien est le premier responsable, en vertu du droit international, de garantir la justice pour les crimes graves, mais les gouvernements successifs ont fait peu de progrès dans les enquêtes, et encore moins dans les poursuites, contre les responsables de ces graves infractions depuis le début du conflit armé en 2012.



Toutes les parties au conflit armé au Mali – les forces armées nationales, le Groupe Wagner et autres milices alliées, et les groupes armés islamistes – sont liées par le droit international humanitaire, notamment l'article 3 commun aux Conventions de Genève de 1949 et les lois coutumières de la guerre. Les personnes qui commettent des violations graves des lois de la guerre avec une intention criminelle – c’est-à-dire intentionnellement ou par imprudence – peuvent être poursuivies pour crimes de guerre.



Les personnes peuvent également être tenues pénalement responsables d’avoir aidé, facilité, aidé ou encouragé un crime de guerre. Le Mali est une partie au Statut de Rome de la Cour pénale internationale (CPI), qui a ouvert une enquête sur les crimes de guerre présumés commis au Mali depuis 2012.



« L’incapacité des autorités maliennes à traduire en justice les membres des forces de sécurité, le groupe Wagner et d’autres groupes armés pour de graves abus a ouvert la voie à de nouvelles atrocités », a déclaré Allegrozzi.



« Le gouvernement devrait travailler en étroite collaboration avec l’expert indépendant des Nations Unies pour enquêter rapidement et de poursuivre comme il se doit tous les responsables de graves abus », a-t-elle expliqué.