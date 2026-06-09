Mali : l’orpaillage suspendu sur toute l’étendue du territoire du 15 juin au 30 septembre 2026

Le ministère des Mines a annoncé la suspension des activités d’orpaillage sur toute l’étendue du territoire malien du 15 juin au 30 septembre 2026. Cette mesure vise à faire respecter les dispositions prévues par l’arrêté interministériel n°1907/MM-MATD-MSPC-MEADD du 1er juillet 2015.



Dans un communiqué rendu public le 2 juin, le département des Mines informe que cette suspension concerne l’ensemble des sites d’orpaillage du pays pendant la période indiquée.





Le ministère appelle les autorités administratives et coutumières, les organisations de presse ainsi que les exploitants des localités concernées à unir leurs efforts afin d’assurer le strict respect de cette décision.





Selon le communiqué, cette mesure s’inscrit dans le cadre de l’application des textes réglementaires en vigueur relatifs à l’exploitation artisanale de l’or.





Le ministre des Mines compte sur la compréhension et la collaboration de tous les acteurs concernés pour la mise en œuvre effective de cette suspension sur l’ensemble du territoire national.