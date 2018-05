Mali: la mission de l’EUTM prolongée et étendue à la force conjointe G5 Sahel

Missions élargies à la force conjointe du G5 Sahel



EUTM élargit désormais son champ d'intervention en s'attaquant à la formation des unités appelées à être déployées au sein de la force conjointe du G5 Sahel (FCG5S), force qui à terme devra atteindre 5 000 hommes et qui achève tout juste la planification de sa troisième opération.



Pour la contribution de l’EUTM à la formation du personnel de la FCG5S deux formations sont envisagées, indique à RFI, un responsable de la mission : la formation décentralisée et la formation à Bamako.



Pour la formation décentralisée, des formateurs seront envoyés aux postes de commandement (PC) de la force conjointe à Sevaré, au PC de Fuseau Centre à Niamey (Niger) et au PC de Fuseau Est, installé temporairement à Ndjamena (Tchad) et au PC de Fuseau Ouest, installé temporairement à Nema (Mauritanie).



En ce qui concerne la formation à Bamako, l’EUTM donnera des cours au profit de la Force conjointe. Des cours organisés en coopération avec l’Ecole de maintien de la paix et d’autres partenaires. Cinq cours ont déjà été réalisés. La prochaine formation aura lieu au mois de juillet. Ces stages constituent la formation de prédéploiement pour l’ensemble des officiers d’état-major des cinq pays participants à la FC du G5 Sahel.