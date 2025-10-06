Mali: la situation sécuritaire dégradée sur l'axe Ségou-Bamako avec le blocus jihadiste

Quatre civils ont été enlevés ce dimanche 5 octobre 2025 à 40 km de Bamako sur l’axe routier qui mène à Ségou plus au nord, par de présumés jihadistes. Deux des personnes kidnappées ont été libérées quelques heures après. Les jihadistes ont vérifié leurs pièces d’identité avec en main une liste de personnes recherchées, rapporte notre correspondant régional, Serge Daniel.



Au Mali, la situation sur le terrain devient de plus en plus en plus intenable pour les populations. Dans plusieurs localités, l’embargo jihadiste décrété sur le carburant se fait durement ressentir et plus aucun véhicule civil ne se hasarde sur certains axes routiers. Les Forces de défense et de sécurité maliennes organisent parfois des escortes sécurisées, mais elles ont du mal à faire face à la situation.



D’après nos informations, des notables — des personnes ressource – se tournent vers les jihadistes afin d’obtenir la levée de l’embargo. C’est le cas de deux élus de la région de Mopti au centre du pays. Ils ont récemment rencontré des responsables du groupe jihadiste de la Katiba Macina. Ils exigeraient que la junte malienne fasse officiellement une demande de négociations sur la levée du blocus.



Inquiétude des proches de deux personnes enlevées en fin de semaine dernière

Au Mali, après la mort jeudi, de l’ancien député Abdoul Jalil Mansour Haïdara dans une attaque sur cet axe Ségou - Bamako, le président du Conseil régional de Ségou, Siaka Dembélé et son chauffeur ont été enlevés vendredi par des groupes armés. Les proches et les collaborateurs de Siaka Dembélé se disent inquiets. Ils espèrent qu’il sera libéré sain et sauf avec son chauffeur.



Notre rédaction à Dakar a joint Tiemoko Diarra., le secrétaire général du conseil régional de Ségou.