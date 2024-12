Mali: le Jnim revendique l'enlèvement du chef religieux Amadou Hady Tall

Dans un audio qui circule sur les RS, le groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (le JNIM), affilié à Al-Qaïda, revendique l’enlèvement du chef religieux Amadou Hady Tall. Interrogées séparément, deux sources locales font la même traduction en français.

Les auteurs du rapt considèrent comme « adversaire » le khalife général de la confrérie musulmane de la Tijaniyya de la localité malienne de Nioro. Il est accusé d’être dans le camp de l’État malien, et non du côté des jihadistes. Le Jnim dénonce également le déploiement des combattants du groupe russe Wagner sur le terrain et les atrocités contre les populations civiles.

Pour libérer le leader religieux, les jihadistes veulent qu’il prenne l’engagement de rompre ses relations avec les autorités maliennes. Le khalife a été kidnappé jeudi alors qu’il circulait dans son fief situé non loin de la frontière mauritanienne.

L’homme a toujours prôné la paix, la non-violence et la pratique d’un islam modéré. Sa confrérie religieuse est très implantée en Afrique de l’Ouest.